Спасатели предупреждают воронежцев о надвигающемся снегопаде с сильным ветром
Воронежские спасатели предупреждают о надвигающейся непогоде. Данные в МЧС поступили из центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Воронежские спасатели предупреждают о надвигающейся непогоде. Данные в МЧС поступили из центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Днем во вторник, 28 марта, местами по Воронежской области ожидается снег, мокрый снег, — сообщают в
При сильном ветре спасатели советуют закрепить слабоукрепленные конструкции во дворах. Еще нужно быть внимательнее на улицах — не подходить к оборванным проводам и не стоять под линией электропередач. Нельзя прятаться около деревьев или стен домов — лучше спуститесь в подземный переход или зайдите внутрь здания.
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В случае ЧП вызывайте спасателей по телефонам «101» или «112».