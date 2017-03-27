Спасатели предупреждают воронежцев о надвигающемся снегопаде с сильным ветром

«Днем во вторник, 28 марта, местами по Воронежской области ожидается снег, мокрый снег, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС. — Ветер западный 10−15, местами порывы до 20 м/с».

При сильном ветре спасатели советуют закрепить слабоукрепленные конструкции во дворах. Еще нужно быть внимательнее на улицах — не подходить к оборванным проводам и не стоять под линией электропередач. Нельзя прятаться около деревьев или стен домов — лучше спуститесь в подземный переход или зайдите внутрь здания.

Также из-за снегопада спасатели просят не выезжать на авто воронежцев, сменивших зимние шины на летние.

В случае ЧП вызывайте спасателей по телефонам «101» или «112».