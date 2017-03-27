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15:58 (мск), источник: ТАСС

Уральский музей создал кабинет литературы для «хулиганов» с карикатурами на писателей

Авторы проекта посягнули на святое — на бороды классиков, будут представлены современные интерпретации образов Толстого, Чехова, Достоевского.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Объединенный музей писателей Урала в День смеха, 1 апреля, откроет кабинет литературы для «хулиганов». Ироничная интерактивная выставка представит разрисованные учебники, карикатуры, анекдоты о русских писателях XIX века, а также «раскроет тайны бород классиков», сообщили в понедельник в музее.

«1 апреля в Объединенном музее писателей Урала открывается интерактивная выставка “Анекдот с бородой”. Выставка пройдет в игровой форме и сделана для всех, кто хотел похулиганить на уроках литературы. Авторы проекта посягнули на святое — на бороды классиков, будут представлены современные интерпретации образов Толстого, Чехова, Достоевского», — сообщили там.

Посетители выставки смогут совершить ироничное путешествие в литературную жизнь XIX века, пространство музея будет поделено на несколько зон.

«В одной из них — комиксы как альтернативная версия истории русской литературы, в следующей — импровизированный кабинет литературы с интерактивной школьной доской и шкафами. Затем зрители попадают в самое сатирическое пространство с карикатурами и автошаржами самих писателей на себя, друг на друга и бороду. В центре — “Гимн бороде” Михаила Ломоносова (сатирическое стихотворение 1757 года — прим. ТАСС), написанный в форме бороды на листе, который раскатывается в длину», — пояснили кураторы выставки.

Музейными экспонатами также станут разрисованные учебники, фразы из школьных сочинений, анекдоты о писателях. Посетителям предложат сыграть в литературную рулетку, лото, поучаствовать в викторинах.

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