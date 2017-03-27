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15:29 (мск), источник: dostup1.ru

Видеоблогер измерил глубину ям на дорогах в центре Челябинска

Мэрия рапортует об интенсивном ямочном ремонте, однако, судя по видео, успевает не везде.

Дороги в Челябинске ремонтируются, однако пока не могут похвастаться высоким качеством — видеоблогер Павел Аношкин прокатился по центру южноуральской столицы, попутно замерив самые впечатляющие ямы, до которых еще не доехал асфальтоукладчик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проехал по центральным улицам Челябинска. Измерил глубину и размеры ям на дорогах. Когда будет ремонт дорог в Челябинске?» — задается вопросом житель города и предлагает землякам написать, где еще сложно ездить в Челябинске.

Между тем, напомним, мэрия рапортует об интенсивном ямочном ремонте. Так, по официальным данным, только за два последних дня минувшей рабочей недели при помощи технологии литого асфальтобетона отремонтировано около 250 кв. метров дорожного полотна.

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