Видеоблогер измерил глубину ям на дорогах в центре Челябинска

Дороги в Челябинске ремонтируются, однако пока не могут похвастаться высоким качеством — видеоблогер Павел Аношкин прокатился по центру южноуральской столицы, попутно замерив самые впечатляющие ямы, до которых еще не доехал асфальтоукладчик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проехал по центральным улицам Челябинска. Измерил глубину и размеры ям на дорогах. Когда будет ремонт дорог в Челябинске?» — задается вопросом житель города и предлагает землякам написать, где еще сложно ездить в Челябинске.