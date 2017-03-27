В центре Омска появится новое граффити высотой в четыре этажа
Большой рисунок появится на боковом фасаде дома по адресу ул. Чокана Валиханова, 11.
Большой рисунок появится на боковом фасаде дома по адресу ул. Чокана Валиханова, 11.
Новое граффити высотой в четыре этажа появится на боковом фасаде дома по адресу ул. Чокана Валиханова, 11.
К его созданию приступил один из крупных магазинов товаров для дома. На рисунке будут изображены балконы, отражающие мечты разных семей.
По словам
В верхнем углу граффити появится хэштег #ясделалсам. Омичей призывают по нему делиться историями успеха и поводами для гордости и выкладывать в соцсети фото того, что было сделано своими руками.