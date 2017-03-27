В центре Омска появится новое граффити высотой в четыре этажа

Новое граффити высотой в четыре этажа появится на боковом фасаде дома по адресу ул. Чокана Валиханова, 11.

К его созданию приступил один из крупных магазинов товаров для дома. На рисунке будут изображены балконы, отражающие мечты разных семей.

По словам пресс-службы компании, картинка должна не просто порадовать омичей, но и побудить их воплощать мечты, идеи, а также призывает вспомнить о том, что было сделано ранее.

В верхнем углу граффити появится хэштег #ясделалсам. Омичей призывают по нему делиться историями успеха и поводами для гордости и выкладывать в соцсети фото того, что было сделано своими руками.