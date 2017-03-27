В Башкирии может появиться первый в России геопарк под эгидой ЮНЕСКО

«Территория под будущий геопарк выбрана не случайно. Этому способствует в целом национальный колорит северо-востока нашей республики, уникальность представленного природного и культурного наследия, наличие колоссальных возможностей для развития туризма», — отметил на заседании в Салаватском районе министр природопользования и экологии Башкортостана Илдар Хадыев.

На северо-востоке республики расположена 31 особо охраняемая природная территория. Это пять государственных природных заказников и 26 памятников природы. Их общая площадь составляет почти 50 тысяч га. Кроме того, на территории Салаватского района расположен геологический памятник — «Геологический разрез Мечетлино». Здесь же находится один из самых популярных башкирских санаториев — «Янган-Тау».

По мнению главы Минэкологии региона, с приданием международного статуса, который появится благодаря созданию на этой территории геопарка, и санаторий, и памятники природы получат новый импульс для дальнейшего развития.

Аналогичной точки зрения придерживается директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев, который считает, что необходимо параллельно развивать курорт и природные места.

«Человек — часть природы, и мы намерены создать все необходимое для того, чтобы каждый отдыхающий чувствовал себя не просто на курорте, а частью экосистемы», — считает руководитель санатория.

Идея создания геопарков родилась в конце 1990-х годов в Европе с целью прекращения экономического спада в сельских районах путем привлечения туристических потоков к объектам геологического наследия. На данный момент в мире насчитывается 111 геопарков ЮНЕСКО в 32 странах.

«Это территория, где реализуется стратегия комплексного управления геологическим и культурным наследием, — пояснила директор НИИ безопасности жизнедеятельности Башкортостана Лариса Белан. — Статус геопарка не такой строгий по сравнению со статусом особо охраняемой природной территории. Однако территория геопарка должна быть защищена местным, региональным или федеральным законодательством. В отличие от природных парков, в которых предусмотрены ограничения на посещения, геопарки ориентированы на познавательно-просветительскую деятельность, на геотуризм».

В числе основных задач, возлагаемых на геопарки, Лариса Белан назвала сохранение геологического и культурного наследия, просвещение, экономическое развитие региона, а также вовлечение местного населения в организацию и управление геопарком.

В ходе состоявшегося обсуждения экологи, ученые, представители законодательной и исполнительной власти пришли к единому мнению: территория Салаватского района — самый оптимальный вариант для создания первого в России геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Но для этого необходима разработка соответствующей нормативно-правовой базы. Сейчас же в российском законодательстве понятие «геопарк» попросту отсутствует.

«Нормативно-правовая поддержка образования геопарков заключается в разработке понятия «геопарк», порядке его образования с определением правового положения и режима, — прокомментировала депутат Госсобрания Башкортостана Руфина Шагапова. — При этом целесообразно выделить две категории геопарков — это региональный и федеральный, указав, что обе могут получить статус «Глобальный геопарк ЮНЕСКО».