Под Севастополем прошла операция по обезвреживанию немецкой авиационной бомбы «SC-250»

Взрывоопасный предмет обезвредили на месте обнаружения, из-за того, что авиабомба была снаряжена взрывателем, идентификация которого оказалась невозможна. На комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности было решено не перемещать авиационную бомбу и обезвредить ее на месте.

Авиабомба была найдена в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы» Нахимовского района города Севастополя при проведении обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, которое проводилось в рамках взаимодействия между Главным управлением МЧС России по городу Севастополю и поисковым движением «Россия», отрядом «Севастополь» объединения поисковых отрядов «Долг».

Во время идентификации боеприпаса, пиротехниками Специализированного отряда сначала были найдены останки двух бойцов Красной Армии и личные вещи. После этого, при проведении подготовительных работ по обезвреживанию авиабомбы, они обнаружили захоронение еще 14 защитников нашей Родины. Участники поискового отряда эксгумировали останки погибших солдат. При проведении раскопок были обнаружены личные вещи — ножик, ложка, поясные бляхи и самое главное — медальон с инициалами одного из погибших солдат. Идентификацией бойцов занимаются представители поисковых отрядов, — рассказал начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю Николай Тисельский. После того, как были завершены работы по подъему 16 солдат, подготовительные мероприятия пообезвреживанию опасной находки продолжились.

Так как недалеко от места обнаружения авиабомбы располагаются опоры вышки мобильной связи, трасса Севастополь-Симферополь, линии электропередач, железнодорожная линия, жилищные и дачные постройки, пиротехники МЧС провели расчеты для локализации действия ударной взрывной волны и предотвращения разлета осколков. Были оборудованы предохранительные траншеи.

Для уменьшения радиуса сейсмического воздействия была сооружена специальная насыпь высотой около семи метров. Для этого потребовалось почти 1130 тонн грунта. Авиабомба «SC-250» состояла на вооружении бывшей Немецкой армии. Она предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус разлета осколков при подрыве ВОП составляет 1213 метров, а радиус разрушающего действия ударной волны — 600. Поэтому, совместно со службами города мы провели все необходимые мероприятия по уменьшению действия взрыва и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры, которая находится вблизи, — пояснил Н. Тисельский. Перед началом работ по обезвреживанию боеприпасов, с помощью мобильного комплекса оповещения РСВО, по громкой связи оповещали об опасности нахождения в зоне проведения работ. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, а полиция обеспечила оцепление опасной зоны на прилегающей территории.

В 10.30 взрывоопасный предмет был обезврежен. От Главного управления МЧС России по городу Севастополю было задействовано четыре единиц техники и 12 личного состава.