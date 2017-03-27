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15:57 (мск), источник: ТАСС

Сибирские ученые испытают лекарство от рака сразу после получения разрешения Минздрава

На препарат на основе белка грудного молока получен первый отзыв для получения разрешения на клинические испытания.

НОВОСИБИРСК, 27 марта. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН в ближайшее время рассчитывают получить разрешение Минздрава РФ на клинические испытания разработанного ими уникального лекарства от рака на основе белка грудного молока (лактаптин). Об этом сообщил ТАСС замдиректора института Владимир Рихтер.

«Мы заканчиваем регистрацию субстанции на это лекарственное средство. Документы лежат в Минздраве, мы получили первый отзыв на получение разрешения на клинические испытания. Сформулированы замечания, которые мы должны устранить в ближайшее время. Параллельно ведем работу по поиску инвесторов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ученые готовы начать испытания препарата на людях сразу после получения разрешения Минздрава и необходимого финансирования. На проведение первой стадии испытаний на людях потребуется около €240 тыс., добавил Рихтер.

Ученый уточнил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России. При этом замдиректора добавил, что на сотрудничество с научными институтами, все патенты которых находятся в федеральной собственности, частные компании идут неохотно.

Ранее сообщалось, что лактаптин производится на основе генно-инженерного аналога белка грудного молока. Он борется с раковыми клетками, не повреждая при этом здоровые, и успешно прошел доклинические исследования на животных. «Мы показали, что наш препарат довольно эффективно подавляет рост раковых линий в системе in vitro (“в пробирке”), тормозит развитие опухоли in vivo (“в живом организме”) у животных», — отмечал Рихтер.

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