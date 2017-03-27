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15:55 (мск), источник: ТАСС

Ученые обнаружили магнитные аномалии при поиске демидовских пушек XVIII века на Урале

Выявленные участки с магнитными аномалиями на реке Чусовой изучат дайверы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили новые магнитные аномалии во время экспедиции по исследованию реки Чусовой и поиску пушек и ядер, изготовленных на заводах уральских промышленников Демидовых. Выявленные участки с магнитными аномалиями изучат дайверы, сообщил ТАСС ведущий инженер Института геофизики Уральского отделения РАН Иван Угрюмов.

«Во время экспедиции на собачьих упряжках мы опробовали новую аппаратуру, чтобы попытаться обнаружить артефакты на дне реки Чусовой. У нас разработана автоматизированная система геофизических наблюдений, которая позволяет искать локальные объекты. Частично мы обследовали русло реки и два Камня-бойца, у одного из них мы обнаружили магнитную аномалию, которую связываем с железным предметом на дне реки», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем дайверы смогут определить, какие именно предметы находятся на дне водоема. «В прошлом году мы нашли подобную аномалию, и в этом году дайверы обнаружили там чугунный слиток демидовских времен. В этом году аномалия свидетельствует о предмете вытянутой формы, что больше похоже на пушку, и возможно, их там даже две», — пояснил Угрюмов.

Он добавил, что совместно с членами Русского географического общества и специалистами из дайв-клуба планируется очередная экспедиция для изучения артефактов. «Это будет осенью или даже зимой, когда лед встанет. В этот раз мы установили аппаратуру на деревянные нарты к собачьей упряжке. Оборудование фиксировало магнитное поле с достаточно высокой точностью в пространственных координатах, а по результатам мы построили карты магнитного поля, на которых и отображаются аномалии», — уточнил ученый.

Ранее Угрюмов отметил, что река Чусовая на протяжении 200 лет была главной транспортной артерией, по которой вся продукция уральских заводов поставлялась в центральную Россию и Европу. По ней сплавлялись барки с ценным грузом, в том числе с демидовскими пушками и ядрами, но иногда они разбивались о камни, в результате груз тонул и терялся, поэтому уральские ученые организовывают экспедиции по поиску артефактов.

Демидовы — богатейшие российские предприниматели, которые стали известны при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале.

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