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15:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На ЕКАД приехали митинговать около 100 дальнобойщиков

Часть из них осталась стоять вдоль обочин.

Источник: УралИнформБюро

27 марта 2017 года на 47 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги состоялся митинг дальнобойщиков против платы за проезд по федеральным трассам. Как сообщил «Уралинформбюро» координатор регионального «Объединения перевозчиков России» Андрей Гуров, на акции протеста собралось около 100 водителей большегрузов. Большая часть из них приехала на легковых автомобилях, поскольку «гонять» фуры слишком дорого.

«Ребята выразили свое мнение, был диалог, они подписали резолюцию с требованием отмены “Платона”. В ближайшее время этот документ будет разослан на все уровни власти», — прокомментировал Гуров.

Он отметил, что некоторые дальнобойщики приняли решение не работать до полной отмены дорожной подати. Часть из них будут стоять в знак протеста вдоль обочин.

«Никто из чиновников на митинг не приехал. Если на нашу резолюцию не будет никаких действий, то мы продолжим двигаться в том же направлении», — добавил координатор свердловского «ОПР».

Стоит добавить, что «налог» для дальнобойщиков был введен 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что стоимость 1 километра пути по федеральной трассе составит 3,73 рубля. Однако после бури негодования водителей тариф снизили до 1,53 рублей. 15 апреля 2017 года ставку должны были снова поднять до 3,73. Но льготный период еще раз продлили, повысив тариф всего до 1,91 рубля.

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