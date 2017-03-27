Глава Крыма поблагодарил Росгвардию за охрану объектов и порядок на полуострове

Сформированная в Крыму бригада войск Росгвардии охраняет такие важные объекты как Севастопольский исследовательский ядерный реактор, детский международный детский центр «Артек», объекты строящегося через Керченский пролив моста и другие объекты инфраструктуры.

Торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Подразделения (Росгвардии в Крыму) эффективно выполняют задачи по охране общественного порядка, объектов транспортной и топливной инфраструктуры. Основная задача — обеспечение безопасности возложена на сотрудников Росгвардии», — сказал журналистам Аксенов.

Глава Крыма пообещал полное содействие сотрудникам Росгвардии со стороны органов власти полуострова и поздравил их с профессиональным праздником.

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ об установлении 27 марта Дня войск национальной гвардии РФ. Росгвардия была сформирована в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД России. На бойцов нового ведомства возложена обязанность борьбы с терроризмом и организованной преступностью, обеспечение правовых режимов чрезвычайного положения и контртеррористических операций. Также они занимаются охраной важных государственных объектов и спецгрузов, содействуют ФСБ в охране государственной границы. Еще Росгвардия осуществляет контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия.

Торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.