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15:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские дальнобойщики присоединились к акции протеста против системы «Платон»

Водители припарковали большегрузы у въезда на трассу М4.

Воронежские водители и их коллеги из других регионов присоединились к бессрочной акции протеста против системы «Платон». Дальнобойщики припарковали десять грузовиков на обочине улицы Ильюшина, неподалеку от выезда на трассу М4 «Дон», в понедельник, 27 марта. Таким образом водители выразили недовольство повышением оплаты проезда по федеральным трассам.

Когда корреспонденты РИА «Воронеж» прибыли на место акции, на обочине стояли большегрузы, чуть поодаль — две автомобиля ДПС. Полицейские проверили документы водителей и переписали личные данные дальнобойщиков.

Организатором акции выступило воронежское отделение «Объединения перевозчиков России» (ОПР). По словам координатора объединения Павла Енякина, воронежские участники поддерживают связь с дальнобойщиками из других регионов.

— Только что общался с ребятами из Дагестана, у них там всего около 40 тыс. водителей-дальнобойщиков, и уже около 10 тыс. из них присоединились к всероссийской акции. Дагестан — самый организованный регион, а вот Воронежская область пока отстает. У нас-то и членов ОПР всего несколько десятков, — отметил Енякин.

По ямам улицы Ильюшина медленно проезжали легковушки и фуры с грузом, некоторые водители приветственно сигналили, заметив грузовики с эмблемой ОПР и российскими флагами.

— Несколько дней назад Дмитрий Медведев заявил, что тариф «Платона» будет повышен не на 50%, как заявляли раньше, а «всего» на 25%. В итоге с километра пройденного пути пока придется платить не 3,09, а «всего» 1,9 рубля. Если подсчитать, что в год фура в среднем наезжает где-то под 100 тыс. км, то 190 тыс. рублей в год придется отдавать вообще ни за что. Если ничего не поменяется, то года через три объем частных грузоперевозок по стране упадет наполовину. Люди уже сейчас разоряются на ГСМ, на запчастях, — рассказал РИА «Воронеж» Роман Корчагин, предприниматель, занимающийся грузоперевозками.

По его словам, на ремонт и техосмотры пятилетнего автомобиля в год требуется от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

— Откуда брать такие суммы, если мы из-за этого «Платона» каждый день несем убытки? А если из-за этого продукты начнут дорожать? — отметил Корчагин.

По мнению одного из координаторов воронежской акции Константина Чайникова, в системе «Платон» заложен двойной обман:

— По заявлению властей, «Платон» предназначен для того, чтобы аккумулировать деньги на ремонт дорог по стране. То есть, условно говоря, мне за мои же деньги построят дороги, а потом я снова буду платить за проезд по ним. Не проще ли было без всяких «Платонов» победить коррупцию и сделать так, чтобы деньги, выделяемые на ремонт магистралей, не разворовывались? А сейчас «Платон» выдавливает с рынка мелких перевозчиков — наверное, для того, чтобы на наше место пришли какие-то госструктуры-монополисты, — заметил Константин Чайников.

Водители признались, что большинство дальнобойщиков в России не платят за проезд по платным трассам — кто-то не ставит в машины ГЛОНАСС, кто-то выбирает пути объезда. Как пояснили организаторы акции, цель протеста — не добиться временных послаблений, а вовсе отменить «Платон» в России.

По мнению дальнобойщиков, за содержание дорог должны платить только иностранные перевозчики (20−25% от общего числа грузовиков на дорогах). Второй вариант — незначительное повышение акцизов на топливо.

— В любом случае, эти решения будут приниматься на самом верху, а мы должны сделать так, чтобы власть услышала наш протест и наши требования, — пояснил Павел Енякин. — Поэтому сегодняшняя акция будет бессрочной, к вечеру подъедут еще ребята, поддержат нас.

Первая поддержка воронежцам пришла уже утром — к ним присоединились водитель из Калининграда Михаил и саратовец Сергей.

— Я возил из Калининграда груз в Крым, начало акции застало меня на территории Воронежской области. Постою пару суток, поддержу ребят, — отметил Михаил.

Сергей же после Воронежа отправится поддерживать протестующих в Саратов.

— Сутки постою и поеду домой. У нас в Саратове сегодня утром более 100 человек примкнуло к акции, сегодня поддержу воронежцев, а завтра уже поеду помогать землякам, — объяснил мужчина.

Павел Енякин запасся продуктами и водой: на плитке в кабине грузовика он собирается готовить еду, и хотя от места стоянки до его дома 15 минут пути, уезжать даже на час он не собирается.

— Буду жить в кабине. Сколько это продлится — не знаю, но хочу, чтобы голос воронежских дальнобойщиков был услышан в России. Мы все делаем одно общее дело, а потому идти на попятный никто не собирается, — пообещал Енякин.

Справка РИА «Воронеж»

Система взимания платы «Платон» ввели для взимания платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 т «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Первоначально предполагалось, что за грузовые автомобили придется платить по 3,73 рубля за километр, однако после решили введение платы сделать поэтапным: до 29 февраля 2016 года платили 1,53 рубля за каждый километр, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составляет 3,06 рубля на километр. Введение платы за проезд для большегрузов стало причиной массовых протестов дальнобойщиков на дорогах страны.

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