Суд Екатеринбурга оштрафовал двух задержанных 26 марта на несанкционированной акции
На рассмотрении Ленинского райсуда находятся еще шесть административных дел против участников несанкционированной акции.
На рассмотрении Ленинского райсуда находятся еще шесть административных дел против участников несанкционированной акции.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Леонида Винокурова и Виктора Кокшарова, задержанных 26 марта во время несанкционированной акции оппозиции в Екатеринбурге, виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде штрафа.
«Леонид Винокуров и Виктор Кокшаров, задержанные накануне на акции оппозиции в Екатеринбурге, признаны виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (“Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”). Обоим назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в
На рассмотрении Ленинского райсуда находятся еще шесть административных дел, возбужденных в отношении участников несанкционированной акции.
Ранее ТАСС сообщал, что 26 марта 15 человек были задержаны полицией во время акций оппозиции в Екатеринбурге и Челябинске. После составления протоколов об административных правонарушениях все задержанные были отпущены. В общественном мероприятии, которое состоялось в Екатеринбурге, приняли участие порядка 1000 человек, на несогласованную акцию в Челябинске вышли около 850 митингующих.