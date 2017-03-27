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15:51 (мск), источник: ТАСС

Суд Екатеринбурга оштрафовал двух задержанных 26 марта на несанкционированной акции

На рассмотрении Ленинского райсуда находятся еще шесть административных дел против участников несанкционированной акции.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Леонида Винокурова и Виктора Кокшарова, задержанных 26 марта во время несанкционированной акции оппозиции в Екатеринбурге, виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде штрафа.

«Леонид Винокуров и Виктор Кокшаров, задержанные накануне на акции оппозиции в Екатеринбурге, признаны виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (“Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”). Обоим назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

На рассмотрении Ленинского райсуда находятся еще шесть административных дел, возбужденных в отношении участников несанкционированной акции.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 марта 15 человек были задержаны полицией во время акций оппозиции в Екатеринбурге и Челябинске. После составления протоколов об административных правонарушениях все задержанные были отпущены. В общественном мероприятии, которое состоялось в Екатеринбурге, приняли участие порядка 1000 человек, на несогласованную акцию в Челябинске вышли около 850 митингующих.

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