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16:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поздравил с новосельем «Живой театр» Александра Пантыкина

Первых гостей — юных жителей Свердловской области 27 марта принял «Живой театр», который обрел собственную резиденцию благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Новоселье театр заслуженного деятеля искусств РФ, композитора и драматурга Александра Пантыкина отметил спектаклем «Хныка и Гыка», номинированным на премию главы региона за 2016 год.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Помещение под резиденцию для музыкального передвижного камерного театра, напомним, было предоставлено по поручению Евгения Куйвашева по договору безвозмездного пользования. Резиденция разместилась в самом центре Екатеринбурга на улице Малышева, 58 «а» — в здании бывшего фотоателье, построенного на средства городских фотохудожников Мурдасова и Кузнецова в 1924—1926 годах.

«Не у всех есть возможность приехать в Екатеринбург, побывать в классических театрах, а уникальность “Живого театра” заключается в том, что постановки можно демонстрировать везде — от школьных библиотек до небольших зрительных залов, причем не требуется масштабного оборудования. В большинстве случаев актеры работают без микрофонов, постоянно импровизируя, живьем — без фонограммы. Во многом поэтому театр и получил свое имя. Думаю, что в резиденции, которую теперь обрел театр, всегда будет весело, будет звучать детский смех», — сказал Евгений Куйвашев, приветствуя первых гостей резиденции «Живого театра».

Пространство здесь организовано так, чтобы стереть границу между зрителем и артистом, вовлечь зрителей в театральный процесс и превратить их в полноценных участников спектакля. Новое помещение дает возможность реализовать принципы иммерсивного театра, когда в ходе действия зрители и артисты перемещаются из одного пространства в другое.

«Зал представляет собой не традиционную сцену, а сцену европейского образца, где зритель может находиться внутри спектакля, в кругу артистов. Например, мы хотим сделать шалаш, в котором, согласно сценарию, будут ведьмы и колдуньи, а дети будут сидеть на специальных подушечках, и с ними будут работать артисты. “Живой театр” — особый со всех точек зрения: и для команды, и для гостей. В городе появляется театр, который особое внимание уделяет зрителям в возрасте от трех до девяти лет, делает для них специальные спектакли, а они включены в интерактив. И если раньше наши постановки видели только в области благодаря гастролям, то теперь возможность увидеть их будет и у екатеринбургских детей», — сказал Александр Пантыкин.

Планируется, что в артистическом фойе на первом этаже будут проходить выставки художников и фотографов, а также показы новых интересных работ дизайнеров и скульпторов. В день открытия театра, например, гостям представили экспозицию, в которую вошли работы лауреатов международного фестиваля «Зодчество-2016» — учеников детской школы искусств им. Пантыкина из Верхней Туры.

Помещение резиденции станет, прежде всего, репетиционной базой, которая позволит создавать новые нестандартные постановки. Основной же деятельностью театра по-прежнему останутся гастроли. Стоит отметить, что при содействии Фонда губернаторских программ в прошлом году состоялся тур, в рамках которого артисты «Живого театра» показали спектакли в 22 детских домах Среднего Урала. Планируется, что в апреле труппа снова отправится в тур, в ходе которого спектакли «Живого театра» увидят воспитанники еще 30 детских домов.

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