Новосибирское правительство планирует привлечь казаков к охране лесов

Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев отметил, что законопроект направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с развитием казачества в регионе. Также проект разграничивает полномочия органов государственной власти Новосибирской области.

К полномочиям правительства области относятся, в том числе, установление порядка заключения областными исполнительными органами государственной власти региона договоров (соглашений) с казачьими обществами. Документ регламентирует порядок прохождения казачеством государственной гражданской службы.

По словам губернатора Владимира Городецкого, развитие казачества является одним из элементов патриотического воспитания жителей региона. «Реализация законопроекта должна структурировать дальнейшее развитие новосибирского казачества, особенно учитывая важность законодательного регулирования отношений между органами власти и новосибирским казачеством», — подчеркнул глава региона.

Проект закона будет внесен на рассмотрение в заксобрание Новосибирской области.

Справка «ФедералПресс»:

По состоянию на 1 марта 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрированы 23 казачьи организации, в том числе девять обществ, входящих в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В них состоит около 800 человек.

В декабре 2016 года был утвержден План по реализации в Новосибирской области Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.