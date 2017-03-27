В воронежских электричках усилят борьбу с безбилетниками

Месячник по борьбе с безбилетным проездом в воронежских электричках стартует в субботу, 1 апреля, сообщила пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье». Сотрудники ЧОП и транспортной полиции, разъездные кассиры, работники аппарата управления ППК «Черноземье» будут ловить «зайцев» до 30 апреля. Безбилетники заплатят штраф в размере 50-кратной стоимости проезда на 10 км.

Например, за безбилетный проезд по маршруту «Воронеж-1 — Лиски» пассажир заплатит 1025 рублей. При этом стоимость билета — всего 205 рублей.

Помимо борьбы с «зайцами», акция направлена на укрепление правопорядка и улучшение качества обслуживания пассажиров. Участники рейдов выявят и другие нарушения в пригородных поездах — курение, распитие алкоголя, хулиганство.