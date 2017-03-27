Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Что вы знаете о депрессии? Тест
В России запретят старые электросчетчики
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Они пытаются меня заманить обратно": признание Максаковой
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
17:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежских электричках усилят борьбу с безбилетниками

Акция пройдет в апреле.

Месячник по борьбе с безбилетным проездом в воронежских электричках стартует в субботу, 1 апреля, сообщила пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье». Сотрудники ЧОП и транспортной полиции, разъездные кассиры, работники аппарата управления ППК «Черноземье» будут ловить «зайцев» до 30 апреля. Безбилетники заплатят штраф в размере 50-кратной стоимости проезда на 10 км.

Например, за безбилетный проезд по маршруту «Воронеж-1 — Лиски» пассажир заплатит 1025 рублей. При этом стоимость билета — всего 205 рублей.

Помимо борьбы с «зайцами», акция направлена на укрепление правопорядка и улучшение качества обслуживания пассажиров. Участники рейдов выявят и другие нарушения в пригородных поездах — курение, распитие алкоголя, хулиганство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские дальнобойщики присоединились к акции протеста против системы «Платон»
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Борис Джонсон отменил визит в Москву
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь