Жители Уральска утопают в грязи

Весна и осень — критические времена года для жителей ПДП-2 поселка Деркул. Земельные участки были выданы несколько лет назад под строительство индивидуальных жилых домов.

Коммунальные сети ведут сюда до сих пор. Самая большая проблема с дорогами. Они и сегодня не заасфальтированы.

«Здесь невозможно проехать. Осенью посыпали щебенку. Но за зиму дорогу разбили. Приходится постоянно ремонтировать автомобиль», — говорит водитель Адилхан Юсупов.

Пассажирский автобус доезжает до старой конечной остановки. Дальше транспорт проехать не может. Здесь уже застряли несколько автомобилей. На помощь выехали спецмашины, которые будут откачивать воду.

«На новой конечной остановке 17 маршрута — потоп. Будем пытаться решить эту проблему», — говорит сотрудник ТОО «Жайык Таза Кала» Леонид.

Ситуацию усугубил дождь, который прошел в выходные. Люди вынуждены идти несколько остановок пешком, чтобы добраться до автобуса. Тяжелее всего приходится пожилым людям и родителям с маленькими детьми.

«Грязь здесь несусветная. Автобус не доезжает до конечной остановки. Мы ходим по колено в воде», — отметил житель города Гильман Саттыбаев.

Городские коммунальщики разводят руками — денег на строительство дорог в этом году не предусмотрено.

«Проблема возникла из-за обильного снеготаяния. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дорог в ПДП-2. При наступлении благоприятных погодных условий там проведем профилирование дорожного полотна, — сообщил заведующий сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Ержан Аубакиров.

В этом году будут строиться дороги в ПДП-1 поселка Деркул. Жителям ПДП-2 в очередной раз придется подождать.