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16:19 (мск), источник: Uralpress.ru

ЮУрГУ ликвидирует свои филиалы в пяти городах Челябинской области

Южно-Уральский государственный университет (Челябинская область) ликвидирует пять своих филиалов.

Соответствующий приказ подписан министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

Согласно документу, будут ликвидированы филиалы ЮУРГУ (национального исследовательского университета) в пяти городах области: Аша, Кыштым, Озерск, Снежинск и Усть-Катав.

Филиал университета в Озерске был создан в феврале 1998, года, в Кыштыме — в сентябре 1998 года, в Снежинске — в июне 1999 года, в Аше и в Усть-Катаве — в январе 2001 года.

Ректор университета Александр Шестаков должен в срок до первого июля 2017 года внести соответствующие изменения в устав университета. Руководству вуза также предстоит продумать вопрос о дальнейшем обучении студентов ликвидируемых филиалов и принять меры в отношении сотрудников, которые попадут под сокращение.

Напомним, в 2015 году Южно-Уральский государственный университет стал участником проекта 5−100 по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов. С этого момента в вузе начались глобальные изменения. В рамках реализации проекта, ЮУрГУ в августе 2016 года получил статус автономного учреждения.

В рамках проекта в университете был создан Наблюдательный совет, в состав которого, в частности, входит и губернатор Борис Дубровский.

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ЮУрГУ ликвидирует свои филиалы в пяти городах Челябинской области
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