ЮУрГУ ликвидирует свои филиалы в пяти городах Челябинской области

Соответствующий приказ подписан министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.
Согласно документу, будут ликвидированы филиалы ЮУРГУ (национального исследовательского университета) в пяти городах области: Аша, Кыштым, Озерск, Снежинск и
Филиал университета в Озерске был создан в феврале 1998, года, в Кыштыме — в сентябре 1998 года, в Снежинске — в июне 1999 года, в Аше и в
Ректор университета Александр Шестаков должен в срок до первого июля 2017 года внести соответствующие изменения в устав университета. Руководству вуза также предстоит продумать вопрос о дальнейшем обучении студентов ликвидируемых филиалов и принять меры в отношении сотрудников, которые попадут под сокращение.
Напомним, в 2015 году
В рамках проекта в университете был создан Наблюдательный совет, в состав которого, в частности, входит и губернатор Борис Дубровский.