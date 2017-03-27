Дальнобойщики Ростовской области протестовали спокойно

По его словам, дальнобойщики Ростовской области, Краснодарского края и города Кирова, собравшись у хутора Ленин, не мешали участникам движения на автомобильной дороге М-4 «Дон», поэтому претензий к ним со стороны правоохранительных органов власти не возникло.

«Все прошло спокойно: мы не митинговали, а обсуждали наболевшие вопросы: весового контроля, штрафов, платных дорог, действий страховых компаний, по итогам встречи будет выработан итоговый документ», — добавил собеседник.

Напомним, 27 марта прошла Всероссийская акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон», предусматривающей платный проезд для большегрузов.



