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16:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Дальнобойщики Ростовской области протестовали спокойно

В Аксайском районе Ростовской области водители тридцати фур собрались обсудить профессиональные проблемы, об этом рассказал «Ъ» один из участников акции Роман Михник.

По его словам, дальнобойщики Ростовской области, Краснодарского края и города Кирова, собравшись у хутора Ленин, не мешали участникам движения на автомобильной дороге М-4 «Дон», поэтому претензий к ним со стороны правоохранительных органов власти не возникло.

«Все прошло спокойно: мы не митинговали, а обсуждали наболевшие вопросы: весового контроля, штрафов, платных дорог, действий страховых компаний, по итогам встречи будет выработан итоговый документ», — добавил собеседник.

Напомним, 27 марта прошла Всероссийская акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон», предусматривающей платный проезд для большегрузов.

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