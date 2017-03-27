На Третьей продольной в Волгограде собрались протестующие дальнобойщики

Дальнобойщики выступают против роста стоимости проезда по системе «Платон». Как сообщает агентству «Кавказский узел» президент Союза грузоперевозчиков и предпринимателей Волгоградской области «Союз 34» Алла Бег, акция объявлена как бессрочная. Представители перевозчиков выступают за отмену системы «Платон» или ее реорганизацию под транзитный транспорт, отмену транспортного налога. Еще одна ключевая цель протеста — добиться прямого диалога с властью.

Организаторы обращают внимание на то, что акция проходит в рамках закона, машины припаркованы в разрешенном месте без запретительных знаков, организован вывоз мусора.

Также организаторы обращают внимание на то, что в прошлом году от «Платона» поступило 610 миллионов рублей, однако «мы этих денег на дорогах не видим», — заключила Алла Бег.