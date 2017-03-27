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17:23 (мск), источник: НИА Самара

В Хворостянском районе завершены работы по уничтожению свиней в связи со вспышкой африканской чумы

В Хворостянском районе завершились мероприятия по отчуждению и уничтожению свинопоголовья в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

Силами ветеринаров Департамента ветеринарии Самарской области под контролем инспекторов Россельхознадзора по Самарской области были изъяты все свиньи, находящиеся в зоне карантина: в селах Гремячка, Грачевка и Владимировка. Всего было ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм. Каких-либо крупных свиноводческих хозяйств в карантинной зоне нет.

Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон отходов и уничтожены путем сжигания. Пострадавшим владельцам должны будут выплатить компенсации за уничтоженных свиней из расчета 90 рублей за килограмм живого веса животных.

Согласно законодательству мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней будут проводиться еще в течение двух месяцев. Прежде всего это касается автотранспорта, выезжающего из первой угрожаемой зоны. Машины должны проезжать через дезбарьер и обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором.

Напомним, очаг АЧС был обнаружен в личном подворье жительницы села Гремячка Татьяны Борзенковой. У женщины, начиная с января по март 2017 года погибли 92 свиньи. Впоследствии был установлен диагноз массового падежа — африканская чума свиней. В настоящее время устанавливается источник возбудителя инфекции и пути распространения болезни.

Главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области Ямбаев Гаяс Рашидович: «Мы должны знать, что если мы занимаемся любым видом животноводства, то надо
полностью соблюдать все санитарно-ветеринарных правил, причем, это касается не только владельцев животных, но и ветеринарных врачей. Мы должны помнить, что необходимы исследования, прививки, вакцинация, необходим постоянный ветеринарный надзор за клиническим состоянием животных.».

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