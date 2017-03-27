В Хворостянском районе завершены работы по уничтожению свиней в связи со вспышкой африканской чумы

Силами ветеринаров Департамента ветеринарии Самарской области под контролем инспекторов Россельхознадзора по Самарской области были изъяты все свиньи, находящиеся в зоне карантина: в селах Гремячка, Грачевка и Владимировка. Всего было ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм. Каких-либо крупных свиноводческих хозяйств в карантинной зоне нет.

Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон отходов и уничтожены путем сжигания. Пострадавшим владельцам должны будут выплатить компенсации за уничтоженных свиней из расчета 90 рублей за килограмм живого веса животных.

Согласно законодательству мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней будут проводиться еще в течение двух месяцев. Прежде всего это касается автотранспорта, выезжающего из первой угрожаемой зоны. Машины должны проезжать через дезбарьер и обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором.

Напомним, очаг АЧС был обнаружен в личном подворье жительницы села Гремячка Татьяны Борзенковой. У женщины, начиная с января по март 2017 года погибли 92 свиньи. Впоследствии был установлен диагноз массового падежа — африканская чума свиней. В настоящее время устанавливается источник возбудителя инфекции и пути распространения болезни.