Названы самые популярные достопримечательности Британии

Об этом сообщает Hello со ссылкой на список, составленный Association of Leading Visitor Attractions (AVLA).

Лидером списка десятый год подряд становится Британский музей. В 2016 году там побывали более 6,4 млн посетителей.

Вторую строчку занимает Лондонская национальная галерея (6,2 млн гостей), третью — Современная галерея Тейт (5,4 млн).