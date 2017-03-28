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10:00 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые популярные достопримечательности Британии

Стали известны самые популярные достопримечательности Великобритании, причем первые десять находятся в Лондоне.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает Hello со ссылкой на список, составленный Association of Leading Visitor Attractions (AVLA).

Лидером списка десятый год подряд становится Британский музей. В 2016 году там побывали более 6,4 млн посетителей.

Вторую строчку занимает Лондонская национальная галерея (6,2 млн гостей), третью — Современная галерея Тейт (5,4 млн).

Лондонская национальная галерея | Источник: РИА "Новости"

Далее следуют Музей естествознания, Центр Саут-Банк, Сомерсет-хаус, Музей науки, Музей Виктории и Альберта, Тауэр и Королевские музеи Гринвича.

Мост Тауэр - разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра. | Источник: РИА "Новости"
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