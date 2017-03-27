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17:21 (мск), источник: Мослента

В Москве открыли мемориальную доску к 90-летию Мстислава Ростроповича

Памятный знак виолончилисту и его супруге установили на их доме в Газетном переулке.

Источник: Агентство «Москва»

Мемориальную доску выдающемуся виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге Галине Вишневской установили на их доме в Газетном переулке в Москве в понедельник, 27 марта, в день 90-летия со дня рождения музыканта. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Фонда Ростроповича.

Памятный знак изготовлен скульптором Александром Рукавишниковым, народным художником России. Мероприятия начались с панихиды, прошедшей в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Возле памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище запланировано возложение цветов.

Ранее сообщалось, что сквер на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков в центре Москвы назовут именем музыканта.

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