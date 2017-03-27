В Татарстане раздельный сбор мусора станет обязательным с 2018 года

Постановление рекомендует органам местного самоуправления РТ привести в соответствие с ним муниципальные правовые акты и вступает в силу с 1 января 2018 года.

С этого момента в Татарстане устанавливаются единые требования к сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), что, согласно документу, должно стимулировать раздельный сбор и обработку (сортировку) ТКО, уменьшение объема захораниваемых ТКО и повысить эффективность утилизации мусора и сделать более безопасной процесс его обезвреживания.

При этом сбор ТКО будет обеспечивать региональный оператор в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений республики должны будут участвовать в организации сбора мусора (в том числе раздельного) и его транспортирования.

Утвержденный порядок сбора отходов не коснется промышленных, строительных, радиоактивных, медицинских, биологических отходов, автомобилей и их составных частей, отходов при сборе и обработке сточных вод, а также веществ, разрушающих озоновый слой.