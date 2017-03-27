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17:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане раздельный сбор мусора станет обязательным с 2018 года

(Казань, 27 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков подписал постановление Кабинета Министров РТ «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)». Документ от 25 марта опубликован на официальном портале Правительства РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Постановление рекомендует органам местного самоуправления РТ привести в соответствие с ним муниципальные правовые акты и вступает в силу с 1 января 2018 года.

С этого момента в Татарстане устанавливаются единые требования к сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), что, согласно документу, должно стимулировать раздельный сбор и обработку (сортировку) ТКО, уменьшение объема захораниваемых ТКО и повысить эффективность утилизации мусора и сделать более безопасной процесс его обезвреживания.

При этом сбор ТКО будет обеспечивать региональный оператор в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений республики должны будут участвовать в организации сбора мусора (в том числе раздельного) и его транспортирования.

Утвержденный порядок сбора отходов не коснется промышленных, строительных, радиоактивных, медицинских, биологических отходов, автомобилей и их составных частей, отходов при сборе и обработке сточных вод, а также веществ, разрушающих озоновый слой.

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