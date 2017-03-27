В Кореновском районе дальнобойщики устроили акцию против «Платона»
В Кореновском районе под станицей Платнировской состоялась акция дальнобойщиков против «Платона».
В Кореновском районе под станицей Платнировской состоялась акция дальнобойщиков против «Платона».
О случившемся порталу Юга.ру рассказал фотограф Андрей Майоров. По его словам, он увидел акцию около 13:00, она продолжалась примерно три часа. Там было около 25 человек и 15 машин.
«Наша акция посвящена отмене “Платона” и отмене повышения акцизов на топливо. Это всероссийская стачка, она планировалась два месяца, мы к ней присоединились. Мы простояли
Он сказал, что участники не думали, что на акцию обратят внимание.
«Нас услышали, думали, что вообще не будет на нас реакции. Сейчас смотрим, что нас услышали, дальше — покажет время. Разогнать — разогнали, мы стояли на островках безопасности, дорогу не перегораживали. Но нам ГИБДД сказало, что найдет повод, чтобы “ласты скрутить”», — добавил он.
«Будем бороться до конца. Посмотрим, будет администрация приезжать сюда, полиция, участковые. Сейчас
Как сообщали Юга.ру, Объединение перевозчиков России (ОПР) было намерено 27 марта организовать забастовку против системы тарифов «Платон». Предполагалось, что водители большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке — выстроят колонны из автомобилей вдоль дорог.