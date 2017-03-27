В Кореновском районе дальнобойщики устроили акцию против «Платона»

О случившемся порталу Юга.ру рассказал фотограф Андрей Майоров. По его словам, он увидел акцию около 13:00, она продолжалась примерно три часа. Там было около 25 человек и 15 машин.

«Наша акция посвящена отмене “Платона” и отмене повышения акцизов на топливо. Это всероссийская стачка, она планировалась два месяца, мы к ней присоединились. Мы простояли всего-навсего час и [полиция] пришла и разгоняет нашу акцию. Мы решили пока сопротивляться, но не знаем, что дальше будет», — рассказал участник акции.

Он сказал, что участники не думали, что на акцию обратят внимание.

«Нас услышали, думали, что вообще не будет на нас реакции. Сейчас смотрим, что нас услышали, дальше — покажет время. Разогнать — разогнали, мы стояли на островках безопасности, дорогу не перегораживали. Но нам ГИБДД сказало, что найдет повод, чтобы “ласты скрутить”», — добавил он.

«Будем бороться до конца. Посмотрим, будет администрация приезжать сюда, полиция, участковые. Сейчас что-то будет обязательно происходить», — сказал участник акции.

Как сообщали Юга.ру, Объединение перевозчиков России (ОПР) было намерено 27 марта организовать забастовку против системы тарифов «Платон». Предполагалось, что водители большегрузов примут участие в «пассивной» забастовке — выстроят колонны из автомобилей вдоль дорог.