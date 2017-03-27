Волгоградцы присоединятся к акции «Тотальный диктант» 8 апреля
Волгоградская область присоединится к всемирной акции «Тотальный диктант» 8 апреля, регистрация на участие в ней откроется уже 29 марта.
Волгоградская область присоединится к всемирной акции «Тотальный диктант» 8 апреля, регистрация на участие в ней откроется уже 29 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что в 2017 году автором текста диктанта стал писатель, сценарист, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович.
Добавим, что за пять лет проведения «Тотального диктанта» в акции приняло участие в общей сложности более 1 500 волгоградцев.