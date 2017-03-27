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16:59 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа начали вырубать тополя, «забракованные» экологами

Сегодня, 27 марта, в центре Воронежа начали вырубать тополя, на месте которых должны будут появиться новые деревья. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в 2016 году экологи заявили, что в Центральном районе необходимо убрать 24 дерева: 23 «пылящих» тополя и одну липу. Администрация города провела опрос среди горожан. В итоге 66% опрошенных согласились на вырубку с условием, что на месте старых деревьев появятся новые.

Сегодня начался первый этап данной реконструкции. Первые деревья уберут из сквера у дома офицеров (проспект Революции, № 32 «В»).

Когда все тополя, «забракованные» экологами, ликвидируют — начнётся посадка новых деревьев, обещают чиновники.

— На данной зелёной зоне в апреле текущего года вместо 24 вырубаемых деревьев появятся 32 крупномерных саженца деревьев породы клён и каштан с закрытой корневой системой, — рассказывают в мэрии.

Администрация города просит воронежцев отнестись с пониманием к этим работам и соблюдать осторожность, проходя мимо, а также при выборе места для парковки.

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