В центре Воронежа начали вырубать тополя, «забракованные» экологами

Напомним, что в 2016 году экологи заявили, что в Центральном районе необходимо убрать 24 дерева: 23 «пылящих» тополя и одну липу. Администрация города провела опрос среди горожан. В итоге 66% опрошенных согласились на вырубку с условием, что на месте старых деревьев появятся новые.

Сегодня начался первый этап данной реконструкции. Первые деревья уберут из сквера у дома офицеров (проспект Революции, № 32 «В»).

Когда все тополя, «забракованные» экологами, ликвидируют — начнётся посадка новых деревьев, обещают чиновники.

— На данной зелёной зоне в апреле текущего года вместо 24 вырубаемых деревьев появятся 32 крупномерных саженца деревьев породы клён и каштан с закрытой корневой системой, — рассказывают в мэрии.

Администрация города просит воронежцев отнестись с пониманием к этим работам и соблюдать осторожность, проходя мимо, а также при выборе места для парковки.