В центре Воронежа начали вырубать тополя, «забракованные» экологами
Сегодня, 27 марта, в центре Воронежа начали вырубать тополя, на месте которых должны будут появиться новые деревья. Об этом сообщают в
Сегодня, 27 марта, в центре Воронежа начали вырубать тополя, на месте которых должны будут появиться новые деревья. Об этом сообщают в
Напомним, что в 2016 году экологи заявили, что в Центральном районе необходимо убрать 24 дерева: 23 «пылящих» тополя и одну липу. Администрация города провела опрос среди горожан. В итоге 66% опрошенных согласились на вырубку с условием, что на месте старых деревьев появятся новые.
Сегодня начался первый этап данной реконструкции. Первые деревья уберут из сквера у дома офицеров (проспект Революции, № 32 «В»).
Когда все тополя, «забракованные» экологами, ликвидируют — начнётся посадка новых деревьев, обещают чиновники.
— На данной зелёной зоне в апреле текущего года вместо 24 вырубаемых деревьев появятся 32 крупномерных саженца деревьев породы клён и каштан с закрытой корневой системой, — рассказывают в мэрии.
Администрация города просит воронежцев отнестись с пониманием к этим работам и соблюдать осторожность, проходя мимо, а также при выборе места для парковки.