Годовалый малыш застрял головой в горшке
27 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Минске годовалый малыш застрял головой в горшке. Такая информация размещена на сайте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
27 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. В Минске годовалый малыш застрял головой в горшке. Такая информация размещена на сайте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел утром 26 марта. На «101» поступило сообщение о происшествии в квартире по просп. Рокоссовского, 158. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что у мальчика 2016 года рождения на голове застрял пластиковый горшок.
Спустя несколько минут спасатели освободили малыша из плена. Ребенок не пострадал.