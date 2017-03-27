Годовалый малыш застрял головой в горшке

Инцидент произошел утром 26 марта. На «101» поступило сообщение о происшествии в квартире по просп. Рокоссовского, 158. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что у мальчика 2016 года рождения на голове застрял пластиковый горшок.

Спустя несколько минут спасатели освободили малыша из плена. Ребенок не пострадал.