Любители развлекательных программ легче верят популистам

В ходе исследования ученые проследили за влиянием развлекательных программ на итальянском телевидении в течение 30 лет. В это время в разных регионах страны поэтапно вводилась основанная Сильвио Берлускони сеть коммерческого телевидения Mediaset.

Как обнаружили исследователи, население областей, где Mediaset появилась раньше (в 1985 году), примерно на один процентный пункт чаще голосует за партию Берлускони, чем люди из регионов, где сеть развернулась позднее. Закономерность прослеживалась на протяжении двух десятилетий и пяти выборов. Наиболее сильно она сказывалась на молодежи и пожилых людях, хотя и через различные механизмы.

«Наши результаты показали, что дети, которые часто смотрели развлекательные передачи, имеют менее развитые когнитивные навыки, они меньше вовлекаются в социально-политические процессы, когда вырастают, и более восприимчивы к популистской риторике Берлускони. Люди же старшего поколения начинают смотреть развлекательные передачи, а потом попадают под влияние политизированных новостей на тех же каналах», — рассказал один из авторов работы, экономист Лондонского университета королевы Марии Андреа Тесеи.

Разница в результатах голосования между этими двумя группами в разных регионах достигает 8−10 процентных пунктов.