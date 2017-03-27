МЧС предупредило о надвигающемся снегопаде в Москве
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Московский главк МЧС РФ предупредил о сильном снегопаде, который продлится с вечера понедельника до утра вторника.
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Московский главк МЧС РФ предупредил о сильном снегопаде, который продлится с вечера понедельника до утра вторника.
«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до 10:00 28 марта в Москве ожидается усиление
В МЧС напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление на дорогах заторов.