МЧС предупредило о надвигающемся снегопаде в Москве

«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до 10:00 28 марта в Москве ожидается усиление северо-западного ветра местами с порывами до 15−20 м/с, кроме того, с 21:00 27 марта с сохранением ночью и утром 28 марта ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, слабый гололед, гололедица на дорогах», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

В МЧС напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление на дорогах заторов. Из-за непогоды может вырасти количество автоаварий, быть оборваны линии электропередач.