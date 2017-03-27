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17:14 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредило о надвигающемся снегопаде в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Московский главк МЧС РФ предупредил о сильном снегопаде, который продлится с вечера понедельника до утра вторника.

Источник: Reuters

«В ближайшие 1−3 часа с сохранением до 10:00 28 марта в Москве ожидается усиление северо-западного ветра местами с порывами до 15−20 м/с, кроме того, с 21:00 27 марта с сохранением ночью и утром 28 марта ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, слабый гололед, гололедица на дорогах», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

В МЧС напомнили, что во время непогоды возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление на дорогах заторов. Из-за непогоды может вырасти количество автоаварий, быть оборваны линии электропередач.

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