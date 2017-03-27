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18:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водитель на трассе в Волгоградской области оплатил 13 штрафов ГИБДД

Инспектор ГИБДД проверял у водителей документы, а приставы проверяли водителей по базе неплательщиков алиментов, кредитов, штрафов, сообщает ВДТВ.

Как поясняют в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, судебные приставы выявили должника, который избегал оплачивать административные штрафы. Всего по 13 штрафным постановлениям ГИБДД он накопил долги на общую сумму 6 500 рублей.

Чтобы раз и навсегда покончить со штрафами, мужчина оплатил приставам сразу весь долг. Как только сумма долга поступит взыскателю, все 13 исполнительных производств будут окончены.

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