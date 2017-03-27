Водитель на трассе в Волгоградской области оплатил 13 штрафов ГИБДД
Инспектор ГИБДД проверял у водителей документы, а приставы проверяли водителей по базе неплательщиков алиментов, кредитов, штрафов, сообщает ВДТВ.
Инспектор ГИБДД проверял у водителей документы, а приставы проверяли водителей по базе неплательщиков алиментов, кредитов, штрафов, сообщает ВДТВ.
Как поясняют в
Чтобы раз и навсегда покончить со штрафами, мужчина оплатил приставам сразу весь долг. Как только сумма долга поступит взыскателю, все 13 исполнительных производств будут окончены.