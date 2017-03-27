В Беларуси изучают возможность замены штрафов на коррекционные программы для семейных агрессоров

В Беларуси проводится большая работа по противодействию семейному насилию и на законодательном, и на практическом уровне. В настоящее время на профилактическом учете стоит уже почти 7 тыс. человек, с ними постоянно проводится работа как по месту жительства, так и с приглашением в органы внутренних дел. Только за последний год вынесено около 3 тыс. защитных предписаний, при этом более 83% — с обязанностью семейных агрессоров покинуть совместно занимаемое с пострадавшими жилое помещение.

«Однако есть необходимость в продолжении работы и по совершенствованию национального законодательства, и по корректировке нашей практической работы», — сказал Олег Каразей.

В настоящее время с точки зрения национального законодательства насилие в семье — это действия физического, психологического, сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи, с которым живут вместе и ведут совместное хозяйство. «Но зачастую проживают на одной площади бывшие супруги, которые уже не ведут совместное хозяйство, а конфликты между ними нередки. Или же отдельно проживающие взрослые дети приходят к своим родителям, забирают у них деньги, обижают, — пояснил представитель МВД. — Совершенствование нормативной правовой базы даст возможность применить в таких ситуациях к агрессорам все предусмотренные законодательством меры».

Олег Каразей также признал, что привлечение семейного агрессора к административной ответственности ложится дополнительной финансовой нагрузкой на семейный бюджет, поэтому пострадавшие члены семьи не стремятся обращаться за помощью к правоохранителям. «И штраф, и административный арест (сутки в изоляторе временного содержания обходится в 0,5 базовой величины) не проходят бесследно для семейного бюджета. Видим выход в том, чтобы ввести в законодательство такой механизм, как коррекционная программа для семейных агрессоров. Если бы коррекционные программы стали альтернативой административному наказанию, это положительно бы сказалось на мотивации потерпевших обращаться за помощью», — считает Олег Каразей.

Сегодня в Минске проходит международный семинар «Стамбульская конвенция как инструмент для разработки комплекса мер по предотвращению насилия в отношении женщин на национальном уровне», организаторами которого являются Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел. Это мероприятие проводится по проекту международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь». В мероприятии принимают участие парламентарии, представители республиканских органов государственного управления, вовлеченных в разработку и реализацию национальной политики по предупреждению насилия в отношении женщин и насилия в семье, агентств системы ООН и других международных организаций, общественных объединений, академических кругов, дипломатического корпуса, СМИ. Цель семинара — ознакомить его участников с основными положениями и задачами Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также опытом зарубежных стран, присоединившихся к данному международному документу.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) вступила в силу 1 августа 2014 года. Этой конвенцией насилие в отношении женщин признается нарушением прав человека и одной из форм дискриминации. Кроме того, она направлена на нетерпимость к насилию, устанавливает уголовную ответственность за насильственные действия.

Проект международной технической помощи «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь» реализуется совместно Фондом ООН в области народонаселения и МВД при финансовой поддержке правительства Великобритании и Шведского международного агентства по развитию (СИДА) в 2016—2018 годах. Цель проекта — достижение устойчивости наращивания национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию и профилактики его проявлений, особенно в отношении женщин.