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17:37 (мск), источник: Publika.md

Азербайджанец попытался засудить проигнорировавших его свадьбу гостей

Житель Азербайджана, недавно вступивший в брак, подал в суд на гостей, которые не пришли на его свадьбу. Об этом адвокат Вугар Сафарли рассказал изданию Cebhe.info в понедельник, 27 марта.

Источник: Publika.md

По словам юриста, просьба представлять интересы молодожена в суде поступила его коллеге. Отмечается, что мужчина подал иск на сумму 1,5 тысячи манатов против 15 человек, поскольку из-за их отсутствия на торжестве ему пришлось самостоятельно оплачивать рассчитанные на них места и блюда в ресторане (по азербайджанской традиции приглашенные сами вносят деньги для оплаты счета).

При этом истец утверждал, что всегда ходил на все свадьбы и вносил необходимую сумму, даже несмотря на то, что для этого ему нередко приходилось влезать в долги, пишет lenta.ru.

Суд в положение новоиспеченного главы семейства, однако, не вошел и отказал в рассмотрении дела. Решение было мотивировано тем, что свадьба представляет собой традицию, которая не регулируется законом, а значит, приходить или не приходить — добровольное дело каждого.

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