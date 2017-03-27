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17:35 (мск), источник: Publika.md

Европе предсказали «наводнение столетия»

Пять миллионов европейцев могут потерять свои дома из-за наводнений уже к концу этого столетия. Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение экспертов Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии.

Источник: Publika.md

Ученые предупреждают, что глобальное потепление приведёт к тому, что моря, в том числе Северное и Балтийское, поднимутся до критического уровня и часть европейского побережья уйдет под воду. При таких высоких темпах потепления наводнения могут происходить каждый год.

По словам завкафедрой метеорологии и климатологии Александра Кислова, многие европейские государства технически не готовы к изменениям климата, поэтому им стоит готовиться к возможным катаклизмам уже сейчас. Необходимый уровень защиты могут обеспечить только Нидерланды: правительство страны построило уникальную систему шлюзов. Похожая система установлена и в Санкт-Петербурге, поэтому российскому побережью тоже не грозит затопление.

За последнее десятилетие в Европе произошло несколько крупных наводнений. Наиболее опасным стал 2013 год, когда были частично затоплены Латвия, Македония и Чехия. Также от наводнений пострадали Норвегия и Германия, пишут Риа Новости.

В 2016 году резко повысился уровень воды в Сене, Дунае, Рейне и Неккаре, вызвав наводнения вдоль берегов. В Париже и окрестностях был объявлен оранжевый уровень опасности, а в северных районах Франции пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.

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