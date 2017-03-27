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18:31 (мск), источник: АиФ Самара

1 апреля в Самаре стартует «Народная инвентаризация» бесхозных объектах

Каждый житель Самары на портале «Моя Самара» может направить информацию о бесхозных зданиях и пустующих участках, а также о любой существующей проблеме.

В Самаре с 1 апреля стартует акция «Народная инвентаризация», целью которой является создание реестра бесхозных зданий и помещений, пустующих земельных участков на территории города и выявить потенциал их использования, сообщает администрация областного центра.

Глава Самары поручил выстроить четкие механизмы обратной связи с жителями города.

«Любой неравнодушный гражданин, приняв участие в “Народной инвентаризации”, может направить информацию в адрес городской администрации. Эта практика уже показала хороший результат в многих регионах. Благодаря ей выявлялось до 20−25% бесхозных объектов. Я думаю, что и у нас эта акция принесет огромную пользу. Это будут дополнительные налоги, дополнительные поступления в бюджет городского округа. Надеемся, что граждане помогут нам навести порядок», — сказал Олег Фурсов.

Акция пройдёт на портале «Моя Самара». Кроме того, при помощи этого сервиса жители, оставив отметку на карте, могут сообщить о любой существующей проблеме: несанкционированных свалках, проблемных участках дорог и т. д. Здесь же жители смогут отследить ход работы по решению этих проблем.

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