В транспорте воронежцам будут объявлять исторические справки о маршруте

Например, рассказом о том, в честь кого названа прилегающая улица. Уникальный для Воронежа, да и для соседних регионов проект получился межфакультетским. Вспоминали историю и отбирали важное и интересное студенты кафедры культурологии, а вот озвучить согласились будущие журналисты. Один голос — один маршрут.

«Остановка генерала Лизюкова. Мы въезжаем в спальные кварталы — Северный жилой район, получивший развитие с 70-х годов».

Расширять кругозор по дороге на работу смогут пассажиры автобусов, которые следуют по маршрутам 5А, 90 и 64. Сейчас инициаторы проекта ведут переговоры с перевозчиками, чтобы воплотить идею в жизнь. Тогда воронежцы вспомнят, что, например, остановка 5 декабря названа в честь дня принятия Сталинской конституции в 1936 году.

Елена Серебрякова, доцент кафедры культурологии ВГУ:

«А в конце того же пятого маршрута — 5А, есть остановка имени Владимира Невского — партийца, большевика, журналиста, репрессированного в 37 году. И казни его не препятствовала эта самая сталинская конституция».