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03:56 (мск), источник: Моя Планета

Назван самый дешевый город Европы для поездки на выходные

Британская компания Post Office Travel Money выбрала среди популярных у туристов городов Европы самый дешевый для поездки на выходные.

Источник: AP 2017

При составлении рейтинга рассматривались расходы на проживание в течение двух ночей, транспорт между аэропортом и центром города, ужин на двоих и входные билеты на главные достопримечательности, передает The Daily Mail.

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Первое место занял кипрский Пафос. Сити-брейк там обойдется паре путешественников в €160. Второе место занял литовский Вильнюс (€162), латвийская Рига (€173, в этом городе самое дешевое в Европе размещение — €62) и польская Варшава (€178).

Также в десятку вошли Будапешт (Венгрия), Краков (Польша), Лиссабон (Португалия), Прага (Чехия), Афины (Греция) и Пальма-де-Мальорка (Испания).

Дороже всего поездка на выходные в Европе обойдется в Стокгольм (€528) и Рейкьявик (€638).

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