Назван самый дешевый город Европы для поездки на выходные
Британская компания Post Office Travel Money выбрала среди популярных у туристов городов Европы самый дешевый для поездки на выходные.
Британская компания Post Office Travel Money выбрала среди популярных у туристов городов Европы самый дешевый для поездки на выходные.
При составлении рейтинга рассматривались расходы на проживание в течение двух ночей, транспорт между аэропортом и центром города, ужин на двоих и входные билеты на главные достопримечательности, передает The Daily Mail.
Первое место занял кипрский Пафос.
Также в десятку вошли Будапешт (Венгрия), Краков (Польша), Лиссабон (Португалия), Прага (Чехия), Афины (Греция) и
Дороже всего поездка на выходные в Европе обойдется в Стокгольм (€528) и Рейкьявик (€638).