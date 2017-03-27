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18:14 (мск), источник: РБК - Украина

В Египте нашли статую бабушки Тутанхамона

На западном берегу Нила специалисты, которые проводили реставрационные работы, случайно откопали алебастровую статую царицы Тии, бабушки Тутанхамона. Об этом сообщает Live Science.

Находка, выполненная в натуральную величину, была обнаружена в погребальном храме, где ее случайно заметили рабочие. Поднимая часть статуи фараона Аменхотепа III — девятого правителя 18-й династии Древнего Египта, специалисты увидели скульптуру царицы Тии.

Археологи оценивают возраст алебастровой статуи примерно в 3400 лет. Царица Тия умерла около 1340 года до н.э. Она была женой Аменхотепа III и по отцовской линии приходилась бабушкой Тутанхамону.

Напомним, восьмиметровая статуя фараона, раскопанная археологами в Египте, оказалась не Рамзесом II. Изначально специалисты думали, что на находке из кварцита весом четыре тонны и высотой порядка восьми метров изображен именно один из самых известных египетских фараонов.

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