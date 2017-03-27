В Египте нашли статую бабушки Тутанхамона
На западном берегу Нила специалисты, которые проводили реставрационные работы, случайно откопали алебастровую статую царицы Тии, бабушки Тутанхамона. Об этом сообщает Live Science.
На западном берегу Нила специалисты, которые проводили реставрационные работы, случайно откопали алебастровую статую царицы Тии, бабушки Тутанхамона. Об этом сообщает Live Science.
Находка, выполненная в натуральную величину, была обнаружена в погребальном храме, где ее случайно заметили рабочие. Поднимая часть статуи фараона Аменхотепа III — девятого правителя 18-й династии Древнего Египта, специалисты увидели скульптуру царицы Тии.
Археологи оценивают возраст алебастровой статуи примерно в 3400 лет. Царица Тия умерла около 1340 года до н.э. Она была женой Аменхотепа III и по отцовской линии приходилась бабушкой Тутанхамону.
Напомним, восьмиметровая статуя фараона, раскопанная археологами в Египте, оказалась не Рамзесом II. Изначально специалисты думали, что на находке из кварцита весом четыре тонны и высотой порядка восьми метров изображен именно один из самых известных египетских фараонов.