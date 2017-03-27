Глава Крыма анонсировал открытие школы шахматиста Карякина в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал открытие шахматной школы имени международного гроссмейстера Сергея Карякина на его родине в Симферополе. Об этом Аксенов сообщил на странице в Facebook после встречи с гроссмейстером.

«С сегодняшнего дня открытие шахматной школы имени Сергея Карякина на базе Детско-юношеской спортивной школы по шахматам и шашкам в Симферополе остается лишь делом времени», — сообщил Аксенов.

На данный момент, по его словам, идет реконструкция здания, после чего помещение планируется передать на баланс Министерства спорта Крыма. «В течение двух недель министр спорта Крыма Елизавета Кожичева совместно с Сергеем Александровичем (Карякиным. — Прим. ТАСС) проработают план действий. Мы с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым готовы его согласовать и приступить к определению источников финансирования», — отметил глава Крыма.

По словам Аксенова, создание подобной школы — «отличная возможность для молодежи увидеть живых легенд шахмат, получить необходимые знания и заряд энергии». Аксенов также отметил, что крымчане внимательно следили и продолжают следить за спортивной карьерой Карякина, «всегда рады победам и гордятся достижениями своего земляка».

После поражения от норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону, который прошел в декабре 2016 года в Нью-Йорке, Карякин поблагодарил жителей Крыма за поддержку. Норвежец тогда во второй раз защитил титул чемпиона мира, обыграв россиянина на тай-брейке со счетом 3:1 (общий счет матча — 9:7). Карякин после матча сообщил, что собирается заняться популяризацией шахмат в Крыму и готов встретиться с руководителями региона и любителями этого вида спорта.

Карякин родом из Симферополя, здесь живут его родители. Именно в Симферополе он начал делать свои первые шаги в шахматах. Ежегодно в Крыму проходит турнир на приз Сергея Карякина среди детей и юношей.