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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымский гроссмейстер Сергей Карякин откроет в Симферополе шахматный клуб

Чемпион мира по быстрым шахматам проведет сеанс одновременной игры.

В Симферополе 28 марта начнет работу новый шахматный клуб. На открытие приглашен гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин.

— В рамках мероприятия Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами республики, — сообщили в управлении информационной политики Мининформации Крыма.

КОНКРЕТНО.

Открытие нового шахматного клуба состоится 28 марта в 10.00 по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43.

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