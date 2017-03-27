Крымский гроссмейстер Сергей Карякин откроет в Симферополе шахматный клуб

В Симферополе 28 марта начнет работу новый шахматный клуб. На открытие приглашен гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин.

— В рамках мероприятия Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с юными шахматистами республики, — сообщили в управлении информационной политики Мининформации Крыма.

КОНКРЕТНО.

Открытие нового шахматного клуба состоится 28 марта в 10.00 по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43.