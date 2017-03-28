Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Никакая" жена: Кончаловский поведал о браке с Толкалиной - СМИ
Ответ Лариной на критику полных: Из грязи в князи
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
11:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Студент ВолГУ стал «Мистером Студенчество Волгограда-2017»

В Волгограде прошел конкурс «Мистер Студенчество Волгограда-2017», сообщает ВДТВ.

10 финалистов доказывали, кто из них лучший — на сцене в актовом зале Волгоградского кооперативного института.

Жюри определило победителя — это студент Волгоградского государственного университета Эльвин Марданов.

Студент Волгоградского колледжа газа и нефти Юрий Смирнов получил приз зрительских симпатий, «Мистером Талант» стал Наиль Мухтаров из Волгоградского строительного техникума. Студент Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Анар Бахшиев признан самым умным, а самым спортивным — студент Волгоградской академии физической культуры Алексей Гузев.

Впереди у Эльвина Марданова участие в XI Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017», отмечает пресс-служба администрации Волгограда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Иран допустил предоставление России баз для борьбы с терроризмом
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный график
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Спорт
СМИ: Месси грозит дисквалификация на четыре матча отбора ЧМ-2018 Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь