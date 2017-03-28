Студент ВолГУ стал «Мистером Студенчество Волгограда-2017»
В Волгограде прошел конкурс «Мистер Студенчество Волгограда-2017», сообщает ВДТВ.
В Волгограде прошел конкурс «Мистер Студенчество Волгограда-2017», сообщает ВДТВ.
10 финалистов доказывали, кто из них лучший — на сцене в актовом зале Волгоградского кооперативного института.
Жюри определило победителя — это студент Волгоградского государственного университета Эльвин Марданов.
Студент Волгоградского колледжа газа и нефти Юрий Смирнов получил приз зрительских симпатий, «Мистером Талант» стал Наиль Мухтаров из Волгоградского строительного техникума. Студент Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Анар Бахшиев признан самым умным, а самым спортивным — студент Волгоградской академии физической культуры Алексей Гузев.
Впереди у Эльвина Марданова участие в XI Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-2017», отмечает