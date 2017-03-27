Ансамбль Александрова даст первые после катастрофы концерты за рубежом

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова отправится на первые зарубежные гастроли после авиакатастрофы в Сочи.

Выступления возобновятся гастролями в Стамбуле 7—8 апреля , подтвердила «Известиям» пресс-секретарь коллектива Валентина Максимова.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило об участии в гастролях народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Получить комментарий певца «Известиям» пока не удалось.

25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 недалеко от аэропорта Адлера погибли 92 человека, среди которых были 68 артистов и сотрудника ансамбля Александрова.

Ансамбль обновил состав за два месяца — 16 февраля коллектив выступил в московском Центральном академическом театре российской армии.