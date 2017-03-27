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18:50 (мск), источник: Известия.Ру

Ансамбль Александрова даст первые после катастрофы концерты за рубежом

В апреле коллектив выступит в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова отправится на первые зарубежные гастроли после авиакатастрофы в Сочи.

Фоторепортаж
Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе

Выступления возобновятся гастролями в Стамбуле 7—8 апреля, подтвердила «Известиям» пресс-секретарь коллектива Валентина Максимова.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило об участии в гастролях народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Получить комментарий певца «Известиям» пока не удалось.

25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 недалеко от аэропорта Адлера погибли 92 человека, среди которых были 68 артистов и сотрудника ансамбля Александрова.

Ансамбль обновил состав за два месяца — 16 февраля коллектив выступил в московском Центральном академическом театре российской армии.

Комментарии
1
эльшат мехтиев
Удачи! Успех гарантирован. Поляки не отпускали старый состав со сцены пока не спели те "Вставай страна огромная!" (Священная война). А нам поляков кем представляет наше ТВ и слизни в политобозрениях??
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