Ансамбль Александрова даст первые после катастрофы концерты за рубежом
В апреле коллектив выступит в Турции.
В апреле коллектив выступит в Турции.
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова отправится на первые зарубежные гастроли после авиакатастрофы в Сочи.
Выступления возобновятся гастролями в Стамбуле
Ранее агентство «РИА Новости» сообщило об участии в гастролях народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Получить комментарий певца «Известиям» пока не удалось.
25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 недалеко от аэропорта Адлера погибли 92 человека, среди которых были 68 артистов и сотрудника ансамбля Александрова.
Ансамбль обновил состав за два месяца — 16 февраля коллектив выступил в московском Центральном академическом театре российской армии.