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18:26 (мск), источник: РИА Крым

Директору МУПа грозит до 6 лет тюрьмы за выдачу премий самому себе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Директор одного их муниципальных предприятий Красноперекопска и по совместительству депутат местного городского совета предстанет перед судом по обвинению в растрате. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, обвиняемый, используя свои служебные полномочия, выплатил себе премии самостоятельно, тем самым совершил хищение денежных средств МУП “Торговая площадь” в размере более 90 тысяч рублей, которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению», — уточнили в ведомстве.

Директор МУПа обвиняется в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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