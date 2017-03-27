Водителям рекомендуют не выезжать на дороги на автомобилях с летней резиной

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует столичным водителям выезжать на дороги только на автомобилях с зимней или всесезонной резиной. Автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, просят пользоваться общественным транспортом.

Из-за неблагоприятных погодных условий дорожное движение в Москве местами осложнено. В вечерний час пик загруженность городских улиц увеличится. Затруднения прогнозируются в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, а также на вылетных магистралях в область.

ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Чтобы не попасть в аварию, автомобилистам следует избегать необоснованных манёвров и резких торможений.