Водителям рекомендуют не выезжать на дороги на автомобилях с летней резиной
Погода осложнила дорожную ситуацию в некоторых районах города.
Погода осложнила дорожную ситуацию в некоторых районах города.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует столичным водителям выезжать на дороги только на автомобилях с зимней или всесезонной резиной. Автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, просят пользоваться общественным транспортом.
ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Чтобы не попасть в аварию, автомобилистам следует избегать необоснованных манёвров и резких торможений.
По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник в столице временами ожидается снег. Столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Будет дуть западный,