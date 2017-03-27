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18:41 (мск), источник: КалининградLive

Грипп в Калининграде идет на спад

ИА Бесспорно RU. В Калининградской области с 20 по 26 марта за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в медучреждения обратились 5439 человек, в том числе 3547 детей в до 14 лет.

Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 56,1 на 10 тысяч, что ниже порогового уровня на 12,4%, в том числе во всех возрастных группах.

В Калининграде общее число заболевших — 3620 человек или 79,8 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре по итогам недели ниже эпидемического порога на 14,3%, в том числе во всех возрастных группах.

За неделю в инфекционные стационары госпитализировано 37 заболевших, из них 26 детей до 14 лет, прокомментировали в Калининграде сегодня, 27 марта 2017 года, ИА Бесспорно RU в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

С диагностической целью обследовано 45 человек, лабораторно подтверждена одновременная циркуляция вирусов гриппа (7 случаев гриппа В) и негриппозных вирусов (РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие).

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