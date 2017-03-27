Главный гаишник Башкирии рассказал о причинах аварий с пешеходами

Несмотря на то, что в 2016 году общее количество ДТП снизилось, аварийность все же остается на высоком уровне, отметил сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

С начала 2017 года в республике совершено 225 аварий с участием пешеходов. Погибли 17 человек, травмированы 208.

— По статистике, половина ДТП происходит по невнимательности самих пешеходов. Очень много людей не знают элементарных правил дорожного движения. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность, — предупредил Гильмутдинов.