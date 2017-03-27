День Победы в Молдове отметят масштабно

Своими воззрениями по поводу организации мероприятия поделились представители руководящего состава Общественного совета «За Родину», делегаты заинтересованных неправительственных организаций и председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин, сообщает NOI.md.

В центре Кишинёва пройдёт марш Победы, участие в котором могут принять все желающие. «День Победы является датой, консолидирующей народ Молдовы. Мы должны пройти одной колонной от Триумфальной арки до Мемориала “Eternitate” без политических и идеологических целей. В этот день мы должны забыть обо всех разногласиях, идти вместе в одном строю, плечом к плечу, как это было во время Великой Отечественной войны. Наше общее знамя — это знамя Великой Победы, под которым 9 Мая мы должны все пройти», — подчеркнул председатель Общественного совета «За Родину» Игорь Тулянцев.

Необходимости консолидации сил в день 9 Мая уделил особое внимание в своём выступлении и председатель ПКРМ Владимир Воронин. «Мы должны бороться в память о тех 27 миллионах солдат, отдавших свои жизни за Родину, и за будущее наших потомков. Для этого мы должны объединяться и сопротивляться. Причём не по политическим и идеологическим мотивам, а по моральным. “Голова колонны” на 9 Мая должна быть на Мемориале “Eternitate” (“Вечность” — ред.), а хвост — у Триумфальной арки. Необходимо объединить всех честных и порядочных людей для принятия совместных действий по чествованию Великой Победы», — подчеркнул Владимир Воронин.

Ветеранские организации традиционно поддержали инициативу провести марш Победы, причём не только в Кишинёве, но и во многих других населённых пунктах. «Организации ветеранов ВОВ, труда и наследники Победы всегда принимали самое непосредственное участие в торжествах по случаю Дня Победы. В этом году мы, безусловно, поддержим призыв к проведению патриотического, гражданского марша за Родину, Победу, за наших дедов — победителей и всех тех, кто принёс свободу единой стране. Более того, мы инициируем проведение маршей не только в Кишинёве, но и во всех 42 районах Молдовы, где есть территориальные отделения Организации ветеранов. Это наш долг, и мы должны его исполнить с гордо поднятой головой», — заявила председатель Совета Организации ветеранов Алла Мироник.

Председатель Конгресса русских общин Людмила Лащёнова отметила, что мероприятия по чествованию памяти Великой Победы, способны объединить патриотические силы. «Мы должны создать единый дух, которым мы “заряжали” бы окружающих. Всё то, что мы делали, очень важно для нашего общества, и мы должны продолжить это и впредь. А марш Победы — это отличная возможность создать единый дух, почувствовать принадлежность к нашим великим предкам, отдавшим жизни за свободу и благополучие своей Родины. Я и наши активисты сочтут за честь принять участие в марше Победы», — сказала Лащёнова.