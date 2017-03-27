Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
19:35 (мск), источник: ТАСС

Около 76% рейсов задержаны в московском аэропорту Шереметьево

Рейсы задержаны из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Около 76% вылетов и 57% прибывающих рейсов задерживаются в московском аэропорту Шереметьево согласно информации авиационного портала Flightradar. Как отмечается в расписании, размещенном на авиационном портале, в аэропорту Внуково на вылет задержаны 40% рейсов и 27% на приземление. В аэропорту Домодедово задержаны 62% вылетающих рейсов и 5% прибывающих.

Читайте также
Подмосковные электрички перешли на летнее расписание

В свою очередь, портал «Яндекс. Расписание» сообщает об отмене 18 и задержке 26 авиарейсов в аэропортах Москвы. По данным на 18:40 мск, в Шереметьеве отменены 8 рейсов, еще 20 задерживаются. В Домодедове отменены 10 рейсов, еще шесть будут выполнены с опозданием. Из аэропортов Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.

Мокрый снег, гололед и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время, а также в ночь на 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Ранее в Росгидромете сообщили, что за последние сутки в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков

Ветер в столице северо-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Во вторник будет облачно с прояснениями и небольшими осадками. Ночью столбики термометров покажут до минус 2 градусов в столице и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье. Днем в Москве будет 3−5 градуса тепла, по области — от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо- западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

В последующие дни похолодание продолжится. Ночные температуры составят минус 7−11 градусов, днем будет от нуля до минус 4 градусов, ожидается снег, возможна метель.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+13°
пасмурно
762 мм рт. ст.
повышенное
88 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Украинские радикалы временно сняли блокаду с отделений Сбербанка
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
СМИ: тела 112 человек обнаружили в Мосуле после ударов коалиции
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь