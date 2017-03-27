Около 76% рейсов задержаны в московском аэропорту Шереметьево
Рейсы задержаны
Рейсы задержаны
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Около 76% вылетов и 57% прибывающих рейсов задерживаются в московском аэропорту Шереметьево согласно информации авиационного портала Flightradar. Как отмечается в расписании, размещенном на авиационном портале, в аэропорту Внуково на вылет задержаны 40% рейсов и 27% на приземление. В аэропорту Домодедово задержаны 62% вылетающих рейсов и 5% прибывающих.
В свою очередь, портал «Яндекс. Расписание» сообщает об отмене 18 и задержке 26 авиарейсов в аэропортах Москвы. По данным на 18:40 мск, в Шереметьеве отменены 8 рейсов, еще 20 задерживаются. В Домодедове отменены 10 рейсов, еще шесть будут выполнены с опозданием. Из аэропортов Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.
Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.
Мокрый снег, гололед и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время, а также в ночь на 28 марта, говорится в сообщении
Ветер в столице
Во вторник будет облачно с прояснениями и небольшими осадками. Ночью столбики термометров покажут до минус 2 градусов в столице и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье. Днем в Москве будет 3−5 градуса тепла, по области — от нуля до плюс 5 градусов. Ветер северо- западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.
В последующие дни похолодание продолжится. Ночные температуры составят минус 7−11 градусов, днем будет от нуля до минус 4 градусов, ожидается снег, возможна метель.