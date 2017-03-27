Около 76% рейсов задержаны в московском аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Около 76% вылетов и 57% прибывающих рейсов задерживаются в московском аэропорту Шереметьево согласно информации авиационного портала Flightradar . Как отмечается в расписании, размещенном на авиационном портале, в аэропорту Внуково на вылет задержаны 40% рейсов и 27% на приземление. В аэропорту Домодедово задержаны 62% вылетающих рейсов и 5% прибывающих.

В свою очередь, портал «Яндекс. Расписание» сообщает об отмене 18 и задержке 26 авиарейсов в аэропортах Москвы. По данным на 18:40 мск, в Шереметьеве отменены 8 рейсов, еще 20 задерживаются. В Домодедове отменены 10 рейсов, еще шесть будут выполнены с опозданием. Из аэропортов Внуково и Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.