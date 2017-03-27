СМИ: на Кубе умерла младшая сестра Фиделя Кастро

ГАВАНА, 27 марта. /ТАСС/. Младшая сестра исторического лидера Кубинской революции Фиделя Кастро — Агустина Кастро Рус — скончалась в Гаване в возрасте 78 лет. Как сообщила выходящая в Майами испаноязычная газета El Nuevo Herald, она умерла в минувшее воскресенье от осложнений после операции по поводу перелома бедра.

«Она умерла вчера рано утром. Она чувствовала себя очень плохо, была очень слаба», — сообщила изданию живущая в Майами сестра Агустины Хуанита Кастро.

Она никогда не участвовала в политической жизни Кубы и не занимала никаких государственных постов. Сестра Фиделя Кастро была замужем за известным пианистом Сильвио Родригесом Карденасом, скончавшимся в 2009 году. У Агустины Кастро Рус остались трое детей: ее дочь живет на Кубе, а сыновья — во Флориде.

В соответствии с волей покойной ее останки были кремированы. По данным Telemundo, проводить Агустину в последний путь приедет ее сестра Энма, живущая в Мексике. Между тем, Хуанита на похороны не прилетит. Не была она и на похоронах Фиделя Кастро в конце прошлого года.

Таким образом, из шестерых братьев и сестер лидера Кубинской революции в живых остались трое: 85-летний Рауль Кастро, председатель Госсовета и Совета министров Кубы, 82-летняя Энма и 83-летняя Хуанита. Фидель Кастро и его старший брат Рамон ушли из жизни в прошлом году, их сестра Анхела — в 2012 году.