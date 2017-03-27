Омичу попался зеленый горошек с колорадским жуком

Омич сообщил, что в банке консервированного зеленого горошка марки «Луговица» плавал довольно крупный колорадский жук. В доказательство он выложил фото.

Пользователи пошутили, что полосатое насекомое хорошо замаскировалось среди горошин. Также в комментариях считают, что такая белковая добавка — всего лишь свидетельство натуральности продукта. Некоторые поделились собственным горьким опытом, когда покупали, к примеру, виноград с улитками.