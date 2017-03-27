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21:49 (мск), источник: Om1.ru

Омичу попался зеленый горошек с колорадским жуком

Такую находку сделал пользователь паблика «Ревизорро Омск».

Омич сообщил, что в банке консервированного зеленого горошка марки «Луговица» плавал довольно крупный колорадский жук. В доказательство он выложил фото.

Пользователи пошутили, что полосатое насекомое хорошо замаскировалось среди горошин. Также в комментариях считают, что такая белковая добавка — всего лишь свидетельство натуральности продукта. Некоторые поделились собственным горьким опытом, когда покупали, к примеру, виноград с улитками.

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