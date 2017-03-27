На границе Казахстана и Кыргызстана закрыли КПП
С 27 марта пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный» на
С 27 марта пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный» на
Там идёт строительство, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.
«Строительные работы на данном пункте пропуска были начаты в октябре 2016 года в соответствии с поручением
Дата завершения строительных работ ещё не определена, эта информация будет сообщена дополнительно. Во время строительства пункта пропуска граждане Казахстана и Кыргызстана смогут пересекать границу через ближайшие пункты пропуска: «Акжол-автодорожный», «Актилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный» и «Токмок-автодорожный».
Кроме того, запланирована реконструкция пунктов пропуска «Актилек-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».