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20:05 (мск), источник: Informburo.kz

На границе Казахстана и Кыргызстана закрыли КПП

С 27 марта пункт пропуска «Кен-Булун-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы временно приостановлен.

Источник: Informburo.kz

Там идёт строительство, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана.

«Строительные работы на данном пункте пропуска были начаты в октябре 2016 года в соответствии с поручением премьер-министра Кыргызской Республики в целях создания благоприятных условий для лиц, следующих через государственную границу. Модернизация пункта позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска и привести его в соответствие с международными стандартами», — цитирует пресс-службу Погранслужбы Zanoza.

Дата завершения строительных работ ещё не определена, эта информация будет сообщена дополнительно. Во время строительства пункта пропуска граждане Казахстана и Кыргызстана смогут пересекать границу через ближайшие пункты пропуска: «Акжол-автодорожный», «Актилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный» и «Токмок-автодорожный».

Кроме того, запланирована реконструкция пунктов пропуска «Актилек-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».

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